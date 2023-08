Ricercato da giugno | tradito da una telefonata anonima | preso

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodal 20scorso è stato fermato nella notte in via Filippo Maria Briganti a Napoli – per un controllo di routine – da una pattuglia dei carabinieri. Ai militari l’uomo che era alla guida di una utilitaria ha fornito l’identià di un incensurato, venenendo però multato a nome di quest’ultimo perchè non aveva al seguito nè la patente di guida nè l’assicurazione obbligatoria per l’auto. Qualche ora dopo al ‘112’ è giunta però una telefoninatae al militare di servizio l’intercolutore ha riferito che la persona che era stata fermata era un. Così sono scattate le ricerche in tutta la città e la pattuglia dei militari ha incrociato di nuovo quell’utilitaria in via Roma, verso Scampia, alla periferia della città. Il successivo controllo ha dimostrato la ...

'Quell'uomo che avete fermato verso l'1.30 a via Briganti non è chi dice di essere, è un'. e nei suoi confronti pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 20...'Quell'uomo che avete fermato verso l'1.30 a via Briganti non è chi dice di essere, è un!'... e nei suoi confronti pende un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 20...Allertati da una chiamata anonima. I Carabinieri di Napoli hanno arrestato un quarantenne nei confronti del quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 20scorso dal Tribunale di Roma per i reati di estorsione e rapina perpetrate nei confronti di persone anziane. Ora l'arrestato è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un controllo di routine per le strade di Napoli si è trasformato nell'arresto di un ricercato che, qualche ora prima ... 40enne sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso giugno dal ...Napoli, è l’1.30 di notte e ci troviamo a via Filippo Maria Briganti. La gazzella del nucleo radiomobile di Napoli sta percorrendo quella strada quando nota un uomo alla guida di una Citroen C2. L’aut ...