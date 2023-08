(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’AIA ha ufficializzato le designazioni per la seconda giornata di campionato: ecco la sestina arbitrale diDomenica 27 agosto alle 20.45 iltornerà a calcare il manto erboso dello Stadio Diego Armando Maradona. La città freme dalla voglia di accogliere i campioni d’Italia, lo stadiotutto esaurito. Ad attendere la squadra du mister Garcia ciil, reduce da una sconfitta in casa con l’Atalanta e voglioso di rifarsi. Per quanto riguarda gli azzurri, invece, proveranno a confermare la vittoria di Frosinone., annunciatodella gara Quest’oggi inoltre sono statedall’AIA le designazioni ufficiali per le dieci partite di Serie A, ...

Sono statele designazioni arbitrali per la seconda giornata di serie A . La prima big a scendere in campo è la Roma, che sarà diretta dal...romano Doveri a Verona; Mariani, invece, per Milan - Torino. ...Le iniziative comunicate alla Centrale Operativa Territoriale saranno mappate edisponibili ...caldo record verona caldo verona nerone verona notizie verona Ulss 9 scaligera verona notizie...Le Frecce Tricolori Sabato 9 e domenica 10 settembre sono le due date da segnarsi in agenda,dopo qualche mese necessario per organizzare il tutto. Tutto pronto a partire dal programma ...

Rese note le designazione dell’AIA: chi sarà l’arbitro di Napoli-Sassuolo Spazio Napoli

In Umbria i cantieri avviati dopo il terremoto del 2016 sono stati 2.822, 1.551 dei quali già conclusi con il ritorno delle famiglie e delle attività economiche nelle proprie case e nei propri luoghi ...(Adnkronos) – Uno studente di 16 anni ha accoltellato, ferendolo gravemente, un bambino di otto anni in una scuola di Bischofswerda, nel land tedesco della Sassonia. L’assalitore è stato neutralizzato ...