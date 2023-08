Renzi “Il Pd un tempo era riformista | ora insegue il M5s”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Schlein è bravissima a suonare la chitarra, il pianoforte. Secondo me ha un futuro a Sanremo, visto che in Parlamento non ci va”. Lo ha detto leader di Italia Viva,Matteo, intervenuto a Zona Bianca su rete 4.“Il Pd unera, ora stando i cinquestelle. Sul Reddito ha fatto un passo indietro. Il Pd ora sostiene le tesi che sono l'esatto opposto di quello che diceva prima”. – foto. Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).

E Renzi Il senatore di Italia viva si sente ormai giornalista a tempo pieno. Alla Meloni dice che "è la bella addormentata" nel bosco perché la premier fa finta di non accorgersi di avere un vistoso ...