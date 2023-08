Reggina | Latella | ' Il Granillo è pronto | fiducia per il Consiglio di Stato'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tra coloro che alimentano più di una speranza, c'è anche il delegato allo sport Giovanniche ha Gazzetta del Sud ha dichiarato: ' Non bisogna arrendersi, martedi 29 sarà una giornata ...

Ci si avvicina alla tanto attesa data, quella del 29 di agosto, giorno in cui i legali dellasi presenteranno davanti al Consiglio di Stato . Dopo l'annuncio del Ds Taibi ai nostri .........sereno tra le parti coinvolte (forse il riferimento è alla telefonata avuta con il delegato,... ribadendo con forza un concetto: ' Lanon è in vendita '. A prescindere dalle motivazioni, ...L'uomo scelto per dar manforte, con professionalità ed efficacia alla causa è Leandro. Il ... Ha allenato il calcio a 11 con Hinterregio,,Valanidi,Mirabella,Reggio Med e Propellaro. Fa ...

Tra coloro che alimentano più di una speranza, c’è anche il delegato allo sport Giovanni Latella che ha Gazzetta del Sud ha ... e sono contento della loro partecipazione. Il pubblico reggino merita ...Bugie, bugie, bugie. Ci siamo fatti quasi l’abitudine, ma questo è triste e grave. I tifosi della Reggina ormai non credono più a nessuno, in mezzo a questi investitori senza scrupoli. La Curva Sud ha ...