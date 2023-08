Reazione a Catena 22 agosto 2023 | i Dai e Dai vincono mille euro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 22. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i Dai e Dai, tre amici che sono tornati nel gioco dopo due anni. Il nome deriva dal fatto che, in vista del ritorno, si sono allenati parecchio. I Dai e Dai – Marco, Simone e Mario, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e senza aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.032. Bravi! Il loro montepremi finale va quindi a 79.629. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 ...

Ladegli ospiti Nel post l'ospite dell'hotel si chiede come può unaalberghiera che promuove i valori della tradizione ma anche dell'innovazione, "permettere che nelle proprie ...La Rai vince la sfida con Mediaset anche pe quanto riguarda le fasce access prime time e preserale, cone Techetechetè (dedicato al ricordo di Toto Cutugno ). Ecco tutti i dati ...[...] [Leggi tutta la recensione di Oppenheimer ] Le opinioni della redazione Unache diventa qualcosa di inarrestabile (Maurizio Ermisino) Nelle mani di Christopher Nolan ...

Reazione a Catena, i Dai e Dai svelano come spenderanno i soldi del montepremi vinto Fanpage.it

Un buffet di dolci a bordo piscina in un hotel in Gallura e sulla tavola una ragazza in costume da bagno ricoperta di cioccolato stesa accanto ai pasticcini. È l'immagine che si è trovato davanti a ...La Rai vince la sfida con Mediaset anche pe quanto riguarda le fasce access prime time e preserale, con Reazione a Catena e Techetechetè (dedicato al ricordo di Toto Cutugno). Ecco tutti i dati ...