Re Carlo e Kate Middleton al limite | linea dura contro Harry e Meghan

Leggi su dilei

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Per il Principenon ci sarebbe più la possibilità di incontrare Reper discutere della pace. Così, la volontà didi dimenticare il passato e andare avanti, verso una nuova era, si è conclusa ancor prima di iniziare. Il 17 settembre, infatti,avrebbero dovuto incontrarsi, senzaMarkle. Ma la verità è che il Principe ehanno spinto proprio il Re al, e non solo: William sarebbe “disgustato”, enon ha la minima intenzione di perdonare la coppia per i danni inferti alla Monarchia e alla loro immagine. Real, salta l’incon il PrincipeIl Principe ...