Rapinano un negozio di Napoli | arrestati due 24enni

Il 19 agosto u.s., i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito la misura di custodia cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di dueindagati per estorsione e rapina in concorso ai danni di un'attività commerciale del capoluogo partenopeo. Gli indagati, che risiedono nell'agro Nocerino Sarnese, sono stati posti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni.