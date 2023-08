Rapina in villa a Siracusa | proprietari sequestrati e immobilizzati | arrestata la banda dopo mesi di indagini Il video

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri diper una violentaincon sequestro avvenuta nella zona Fanusa – Arenella nel gennaio scorso. Itori, armati e con il volto coperto da passamontagna,aver fatto irruzione nell’abitazione aggredirono le persone presenti immobilizzandole con delle fascette in plastica. I banditi li minacciarono con armi e coltelli per farsi indicare il luogo dove erano custoditi soldi e gioielli.aver messo la casa a soqquadro, itori si impossessarono di oggetti di valore e di una cassaforte di grandi dimensioni, caricata nel portabagagli dell’auto prima di darsi alla fuga. Le vittime riuscirono a liberarsi e a dare l’allarme consentendo ai carabinieri di intercettare, poco ...

