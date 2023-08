Rapina ed estorsione ai danni di un imprenditore | due arrestati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSotto la minaccia di una pistola hanno costretto il genero di una consegnare tremila euro che custodiva in cassaforte e anche a fare ripetuti prelievi al bancomat per altri tremila euro: i carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Nocera Inferiore (Salerno), al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli, hanno arrestato due 24enni indagati perin concorso. Su disposizione del gip di Napoli i militari dell’Arma hanno notificato ai due giovani, che risiedono nell’ agro-nocerino-sarnese, altrettante misure cautelari ai domiciliari. Il reato diè legato alla circostanza di avere costretto la vittima a recarsi a casa del suocero per prendere e consegnare oggetti di valore. L’uomo, però, nel frattempo, ha denunciato ...