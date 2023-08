Rapina creativa a Villaricca | usato bastone di ferro come fucile

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Undiin una. Un precedente tre anni fa a Frattamaggiore, ma un precedente lo mise a segno un 37enne arrestato a Frattamaggiore. L’uomo in quell’occasione rapinò un automobilista usando un crickmitra. Quellafruttò 20 euro e lui finì in manette. La stessa tipologia diè accaduta a, dove i Carabinieri della Sezione Operativa di Marano di Napoli hanno arrestato un 43enne di Mugnano. Diversi i protagonisti ma sempre lo stesso il trucco. B. A., già noto alle forze dell’ordine ha imbracciato un ...

I carabinieri di Marano, in provincia di Napoli, hanno arrestato un 43enne già noto alle forze dell'ordine, protagonista di una rapina a Villaricca prendendo di mira un gruppo di giovani. Secondo la ricostruzione il malvivente ha imbracciato un bastone di ferro, tenendolo poggiato alla spalla

Poco più di tre anni fa un 37enne di Frattamaggiore fu arrestato dai Carabinieri dopo aver rapinato un’automobilista. Brandì un cric come se fosse un mitra e lo puntò contro la vittima. Grande lo ...A Villaricca, sembrano emergere strategie criminali sempre più creative. Un nuovo caso di rapina “creativa” è stato risolto dai carabinieri, che hanno arrestato un 43enne di Mugnano per aver ...