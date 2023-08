Rapid Vienna | Burgstaller | «Abbiamo buone possibilità di passare il turno con la Fiorentina»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Guido, capitano e bomber del, ha parlato al Corriere dello Sport del playoff di Conference League contro laGuido, capitano e bomber del, ha parlato al Corriere dello Sport del playoff di Conference League contro la. PAROLE – «Per noi i due match coi viola rappresenteranno il momento clou della stagione. Non capita spesso per una realtà come la nostra di sfidare una finalista di un torneo Uefa. In squadra non vediamo l’ora che si giochi: siamo già carichi. Nel calcio vince il più forte. Il, oggi, ha tutte lediilcontro la. Il nostro allenatore ci ...

Guido Burgstaller, capitano e bomber del, ha parlato al Corriere dello Sport del playoff di Conference League contro la Fiorentina Guido Burgstaller, capitano e bomber del, ha parlato al Corriere dello Sport del ...Commenta per primo Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha diffuso la lista dei convocati per la gara contro il: assenti Sabiri (contusione al ginocchio), Ikoné (problema fisico), Amrabat (personalizzato, probabilmente c'entra il mercato), Kayode (influenza). Reintegrato in lista Kokorin. Amatucci, ...La squadra viola attesa dal doppio confronto degli spareggi di Conference: contro gli austriaci c'è in palio l'accesso alla fase a gironi della ...

Rapid Vienna-Fiorentina pronostico: Goal a quota 1.60 La Gazzetta dello Sport

Sono 24 i convocati da Vincenzo Italiano per il playoff di andata di Conference League in programma domani alle 19 a Vienna contro il Rapid. Nell'elenco mancano il giovane Kayode alle prese con uno ...Sono 24 i convocati da Vincenzo Italiano per il playoff di andata di Conference League in programma domani alle 19 a Vienna contro il Rapid. Nell'elenco ...