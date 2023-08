Ragazza ricoperta di cioccolato in un buffet in Sardegna | la foto della polemica

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Arriva dallala storiadiin unche ha suscitato molta indignazione, diventando virale. Ci troviamo al Voi Colonna Hotel del Golfo Aranci, come raccontato da Il Fatto Quotidiano, una donna è stesa in costume su un tavolino in posizione fetale, coperta die accanto a sé ha dei pasticcini. A raccontare tutto è stato un turista milanese su Linkedin, come racconta La Nuova, pubblicando lae un post dove specifica: “Corpo di una donna, una lavoratrice, equiparato a quello di una stoviglia, per assecondare l’occhio malizioso di qualcuno”. L’uomo ha raccontato anche il commento di sua figlia di 14 anni, la quale avrebbe detto che “in questo paese non ci si può ...

È polemica per la scena che un turista milanese a Ferragosto si è trovato davanti al Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci in Gallura, in Sardegna. L'uomo ha pubblicato la foto sul suo profilo LinkedIn ...... rimango senza parole guardando questa scena: buffet dei dolci a bordo piscina, su un tavolo unain costumedi cioccolato, stesa in mezzo ai pasticcini" ha raccontato Mazzieri. "...... rimango senza parole guardando questa scena: buffet dei dolci a bordo piscina, su un tavolo una"in costume"di cioccolato, stesa in mezzo ai pastìccini. Sono in vacanza con mia ...

Ragazza ricoperta di cioccolato sul tavolo del buffet in un hotel Il Fatto Quotidiano

Un buffet di dolci a bordo piscina in un hotel in Gallura e sulla tavola una ragazza in costume da bagno ricoperta di cioccolato stesa accanto ai pasticcini. È l’immagine che si è trovato davanti a Fe ...Una donna in costume, completamente ricoperta di cioccolato, stesa su un tavolo assieme ai dolci: è lo scioccante buffet offerto dal Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci, in provincia di Sassari, in ...