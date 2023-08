Ragazza ricoperta di cioccolato esposta al buffet | esplode la polemica

... l'episodio delladi cioccolato al centro di un buffet in un hotel in Sardegna è indecente. Che insegnamento diamo alle nostre figli e ai nostri figli con una simile mercificazione ...Una modella in costume,di cioccolato in un buffet a bordo piscina. Gli ospiti, compresi adulti e bambini, del Voi ... un ragazzo e unadi 15 e 13 anni, entrambi arrabbiati di fronte a ...... in Sardegna: buffet dei dolci a bordo piscina e, ad occupare gran parte dello spazio, unain posizione fetaledi cioccolato". "Oltre a rimanere esterrefatta ha aggiunto la ...

Nel buffet in hotel una ragazza coperta di cioccolato, bufera social Agenzia ANSA

"Corpo femminile come oggetto", denuncia su LinkedIn un imprenditore milanese ospite del Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci ...Una tavola imbandita a bordo piscina in un hotel in Gallura, un raffinato buffet di dolci e accanto ai pasticcini, stesa sul tavolo, una ragazza in costume da bagno, ricoperta completamente di cioccol ...