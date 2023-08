Rafaela Pimenta - Samardzic | Kolarov racconta la sua verità | la polemica continua

Il serbo, ritiratosi nel 2022, ha dato ragione a, contro cui si era scagliato Mladen Samardzic , papà - agente del centrocampista, che ha fatto ritorno all 'Udinese dopo aver ...Stavolta è l'ex terzino dell'Inter, Aleksandar Kolarov a prendere la parola dopo le dichiarazioni del padre del talento dell'Udinese e dell'agente. 'Confermo in toto la versione di ...Commenta per primoè intervenuta su Telelombardia per ribattere alle accuse del papà di Samardzic: 'Dovreste chiederlo a suo padre, io non lo so. Il contratto accordato a suo figlio faceva sì che fosse ...

Inter, Pimenta replica a papà Samardzic: "Ha avanzato richieste che non condividevo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il serbo, ritiratosi nel 2022, ha dato ragione a Rafaela Pimenta, contro cui si era scagliato Mladen Samardzic, papà-agente del centrocampista, che ha fatto ritorno all‘Udinese dopo aver addirittura ...In risposta alle parole di papà Samardzic, non si è fatta attendere la replica di Rafaela Pimenta, forse la procuratrice più influente di questo periodo storico, la quale ha dichiarato di aver ...