Rachel Bilson | la carriera dopo “The O C ” | che fine ha fatto?

(Di mercoledì 23 agosto 2023)ha dato voce alla nostalgia dei suoi fan, concentrandosi negli ultimi anni su un podcast rewatch dedicato a The O.C., serie televisiva che le ha permesso di raggiungere la notorietà. Ma chehaoggi? E da quanto tempo manca sul red carpet? Cheha? L’attrice ancora oggi è nota per aver interpretato Summer Roberts in The O.C., uno dei teen drama più popolari degli Anni 2000 e che, a distanza di tempo dalla sua conclusione, continua a generare curiosità. Al punto che la stessa, insieme alla collega Melinda Clarke, ha dato vita ad un podcast per effettuare un rewatch degli episodi già andati in onda e commentarli con il pubblico, aggiungendo curiosità ed ...

Sarà davvero un'estate in cui cambierà tutto grazie alle sue amiche e a sua sorella Amber (nientemeno chedi The O. C. ). Karen Barclay in La bambola assassina (2019) Remake del cult ...Ma come è stato celebrato l'anniversario dai membri del cast Da Benjamin McKenzie aa Melinda Clarke , passando per l'ideatore Josh Schwartz , ecco i loro post su Instagram . Il 20° ...Ben McKenzie,e Melinda Clarke hanno voluto celebrare i 20 anni di The O. C. sui social, ridando fiato a coloro che vorrebbero un reboot alla Gossip Girl. E qui mi tocca fare coming ...

Venti anni dall’uscita di "The O.C"., come sono cambiati e cosa fanno oggi i protagonisti Sky Tg24

The O.C. è stata una delle serie tv più famose, più seguite e più di successo dei primi anni 2000. Le vicende di quattro adolescenti e delle loro famiglie che ...