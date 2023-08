Questa robe è morte | sempre! Salvini | pugno di ferro | cosa cambia per chi guida

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Matteonon usa giri di parole: il codice della strada cambierà per dare più sicurezza sulle strade. E nelle nuove norme a cui sta lavorando il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ci sono alcune misure decisive che possono davvero impattare sulla riduzione degli incidenti mortali che purtroppo riempiono le nostre cronache quotidianamente: "Sto lavorando al nuovo codice della strada. Combatto e combatterò da ministro, contro quei messaggi che arrivano da certi ambienti, che dicono che alcune droghe poi non fanno così male, la droga èsempre e io prevedo il ritiro della patente per chi viene trovato allasotto l'effetto di sostanze stupefacenti", ha affermato il ministro. Poi, sempre sul fronte trasporti, ha annunciato un piano per evitare lo stop alle Euro 5 diesel: "Dal prossimo 15 settembre, in Piemonte ...

Tragedia ad Alife, in provincia di Caserta , dovenotte a seguito di un violento incidente tra automobili hanno perso la vita due ragazzi , entrambi morti a causa delle lesioni riportate nello schianto. In una delle due vetture presente anche ...Ok, però la Lazio deve uscire da questegiocando bene a calcio. Se non gioca bene a calcio, se ... Senza bellezza nel gioco del calcio,squadra è peggio di un brutto Lecce. Dalla rapidità di ...Era troppo che leggo questee non mi piace. Jacobs in semifinale ma le sensazioni non sono ... il migliore degli azzurri instagione. L'italiano chiude al quarto posto con il tempo di 10"26 ...

Via Piave, la voglia di bloccare tutto. Il prefetto ai cittadini: «Questa sfida la vinciamo assieme» VeneziaToday

La proposta dei fischietti sta funzionando dalla parte di via Col di Lana e via Monte Nero - dice Giovanna Luzzi che ha proposto l'incontro qualche giorno fa su "E robe del quartiere ... ad avercela ...In questa occasione verrà eletta Miss Trentino Alto Adige ... In passerella anche le proposte dello Store Robe di Kappa, che sfilerà outfit più casual e dinamici che offriranno un tocco di brio alla ...