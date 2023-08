“Quell’auto puntava proprio noi” | il racconto di Matteo May | uno dei due italiani investiti a New York

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 agosto 2023)Maj, 51 anni, e Giulia Gardani, 34, i duea Manhattan (New) da una donna che alla polizia ha raccontato di aver sentito la voce di Dio che le parlava (“Ho chiuso gli occhi, pregato, e continuato a guidare”), stanno meglio. Entrambi sono ricoverati al Bellevue Hospital. Nelle scorse ore l’uomo, grafico pubblicitario, ha parlato per la prima volta alla moglie, istruttrice federale di tennis ed ex giocatrice entrata una volta nelle classifiche mondiali. Lei è la ferita più grave delle sette persone rimaste coinvolte: Gardani si è fratturata le vertebre cervicali, la parte alta della colonna vertebrale. Cinque ore di intervento chirurgico sulla rachide cervicale. Le hanno installato alcune placche. “È stato un incubo”, ha raccontato il marito a La Repubblica, “momenti tremendi, noi due ...