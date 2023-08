Quanto vale l' oro di Tamberi

Leggi su agi

(Di mercoledì 23 agosto 2023) AGI - La medaglia d'oro mondiale conquistata da Gianmarconel salto in alto alla kermesse di Budapest sarà premiata da World Athletics con 64.700 euro (70 mila dollari). La federazione mondiale di atletica leggera ha reso noto che il montepremi totale del Mondiale 2023 è rimasto invariato da quello di Eugene 2022, ovvero 7,856 milioni di euro (8,498 milioni di dollari). Leonardo Fabbri, argento nel getto del peso, riceverà 32.300 euro (35 mila dollari), mentre Antonella Palmisano, bronzo nella 20 km di marcia, 20.300 euro (22 mila dollari). Gli ottavi posti riceveranno 4.600 euro (5 mila dollari). Diverso il calcolo per i premi delle staffette. I quartetti vincitori (potrebbero far parte anche altri atleti schierati in un solo turno) riceveranno quasi 74.000 euro (80 mila dollari), i secondi 37.000 euro (40 mila dollari) e i terzi 18.400 euro (20 mila ...