Quanto gli interpreti di Oppenheimer somigliano ai personaggi storici

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il nuovo film di Christopher Nolan è il suo primo tentativo di portare sullo schermo una storia reale. Il film si ispira alla biografia, vincitrice del premio Pulitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robertdi Martin J. Sherwin e Kai Bird, che ripercorre la vita del celeberrimo fisico statunitense. Narra il viaggio per sviluppare un'arma nucleare e le conseguenze che il suo lavoro ha avuto. Le due bombe a cui il fisico americano è associato, per chi ancora non lo sapesse, furono sganciate su Hiroshima e Nagasaki, ponendo fine alla Seconda Guerra Mondiale dopo avere ucciso oltre 200.000 persone.Lo sceneggiatore e regista Christopher Nolan si è imbarcato nell'arduo compito di ritrarre questireali sul grande schermo. Per farlo si è avvalso dell'aiuto del direttore del casting John Papsidera, così da scegliere ...