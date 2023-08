Quando a Torino le corna erano una cosa seria

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il gossip d’agosto sull’ex coppia anche imprenditoriale Segre-Seymandi è sintomo di un’identità in crisi persino nella città più elegante (e «inquietante», come diceva Giorgio de Chirico). Dove la perfida ipocrisia sociale sapeva coincidere con il perfetto stile personale. Ma tutto cambia. Signora mia, non ci sono più ledi una volta. Non si può che sancire questo, davanti a quello che è stato «l’evento dell’estate». Ossia la dichiarazione davanti al mondo intero (reale e virtuale) del commercialista torinese Massimo Segre di essere un «magnifico cornuto» (un’interpretazione che non fa rimpiangere Ugo Tognazzi) e, come tale, magnanimo nel regalare «la libertà di amare» alla fedifraga fidanzata, la (forse) bionda Cristina Seymandi. Una rivelazione in mondovisione, fatta a favore di smartphone durante una festa che doveva essere l’annuncio delle nozze, ha scatenato ...