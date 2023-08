Qualificazioni maschili US Open 2023 | Cobolli sconfitto in tre set da Riedi

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Niente da fare per Flavioal primo turno delledegli USal più quotato Leandro. 6-1 2-6 7-5 il punteggio del match, portato a casa dallo svizzero dopo 2h09? ma giocato piuttosto bene da. In particolare, l’azzurro è stato bravissimo a reagire dopo un primo set perso male, pareggiando il conto. Flavio si è comportato molto bene anche nel parziale decisivo, tenendo seppur a fatica il servizio e tentando (con scarsi risultati) a impensierire l’avversario in risposta. Quando il super tie-break sembrava ormai all’orizzonte, il giocatore elvetico ha ottenuto il break decisivo nell’undicesimo gioco ed ha staccato il pass per il secondo turno. Eliminato anche Fabio Fognini,in tre set dal ceco ...

Flavio perde 7-5 al terzo con lo svizzero Leandro Riedi dopo un inizio di partita infelice. Escono anzitempo anche la seconda e la quinta testa di serie ...