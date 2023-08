Putin silura Surovikin Wagner e i droni | chi è il generale Armageddon

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dopo giorni di interrogative e indiscrezion è confermato ufficialmente: l'ex comandante Sergei, infatti, è stato sollevato dal suo incarico di capo di Stato Maggiore delle forze aerospaziali russe e trasferito ad altro lavoro. Al suo posto ilViktor Afzalov, come riferisce Ria Novosti. Insomma, c'è un nuovo avvicendamento nelle forze armate russe. Secondo quanto riportano le agenzie russesi trova in vacanza che concluderà a breve. Afzalov era già stato comandante in capo delle forze aerospaziali quandoha guidato il gruppo congiunto di truppe e forze nella zona delle operazioni speciali. La rimozione diarriva due mesi dopo il fallito golpe di Evgheny Prigozhin, che ilsosteneva, contro i vertici delle forze armate. Ieri la ...