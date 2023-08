... hanno fatto di tutto per paralizzare i mercati emergenti e iin via di sviluppo. Chiunque si ... Brasile e Sud Africa e il presidente russo Vladimirche, non potendo essere fisicamente ...... ha continuato. Idel blocco Brics sono a favore della formazione di un ordine mondiale multipolare basato sul diritto internazionale , che include il diritto dei popoli al proprio ...ha anche ringraziato idell'organizzazione per i loro tentativi di negoziare la pace in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia Tass. "Siamo contro ogni egemonia e la propaganda di alcuni...

Putin, 'i Paesi Brics sono contro il neocolonialismo' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il processo di abbandono del dollaro sta diventando irreversibile per tutti i Paesi Brics. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in videoconferenza al vertice dei Brics… Leggi ...I Paesi del Brics sono "contro l'egemonia" e "le politiche neocolonialiste". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del gruppo a Johannesburg. (ANSA) ...