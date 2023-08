(Di mercoledì 23 agosto 2023) Frasi propagandistiche che largamente falsificano la storia. E se dopo oltre 500 giorni la narrazione del Cremlino è questa allora davvero non ci sarà pace e saranno solo le armi a disegnare il futuro ...

La guerra è crudele, una guerra di sterminio, per 8 anni", ha aggiunto, citato dall'agenzia Tass. La Russia ha deciso di sostenere la gente che sta combattendo per la sua cultura, le sue ...... ma puntano a costruire, comeil tema dell'evento, un "multilateralismo inclusivo". Una sfida ... Cina e Sudafrica) è stata preceduta da un Business Forum in cui è intervenuto anche Vladimir,...Il 'macellaio di Aleppo' era sospettato di essere a conoscenza dei piani di ammutinamento del gruppo Wagner e di averli anche appoggiati. È stato sostituito dal generale Viktor Afzalov,l'agenzia di stato Ria Novosti Il generale russo Sergei Surovikin è stato rimosso dal suo incarico. Martedì, Surovikin è stato sostituito al comando dell'aeronautica dal generale Viktor Afzalov, ...

Putin dice ancora che l’invasione dell’Ucraina è servita a fermare lo ‘sterminio’ dei russi Globalist.it

"Putin - dice ancora Bremmer - non è potuto andare di persona al vertice a causa del mandato di cattura internazionale, questo è un punto a favore del G7". "Finché il dollaro rimane la valuta ...come dice il tema dell'evento, un "multilateralismo inclusivo". Nel corso del Business Forum inaugurale è intervenuto anche Vladimir Putin, che ha definito "irreversibile" l'abbandono del dollaro da ...