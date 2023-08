Putin contro l' Occidente | In Ucraina per fermare la guerra

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) A un anno e mezzo dall'inizio dellain, Vladimirha assicurato, durante il vertice del gruppo Brics a Johannesburg, che la Russia vuole porre fine a un conflitto che, secondo lui è stato "scatenato" dall'"per mantenere la propria egemonia nel mondo". Intervenuto in collegamento video, per evitare il possibile arresto dopo il mandato spiccato dalla Corte dell'Aja per crimini di, il leader del Cremlino ha utilizzato il suo discorso per difendere ladella Russia ine lodare Cina, Brasile, India e Sudafrica, che nel blocco con Mosca si presentano sempre più come contrappeso al dominio globale degli Stati Uniti.ha ripetuto, ancora una volta, la narrativa ufficiale russa, secondo cui l'invasione ...