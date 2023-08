Pusillanime | l' insulto indicibile di Sarkozy | chi è il premier fatto a pezzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) A Parigi non si parla d'altro in questa estate che volge al termine: Le Temps des combats (Fayard), il nuovo libro di Nicolas, opera fiume di 592 pagine dove l'ex presidente della Repubblica francese ripercorre i suoi anni all'Eliseo (2007-2012), distribuendo voti, giudizi e cattiverie ai leader politici che ha incrociato nel quadro delle sue funzioni. Il volume, corredato da una raccolta di fotografie pubbliche e private dell'ex inquilino dell'Eliseo, è il terzo tomo dei suoi mémoires, dopo Passions e Le Temps des tempêtes, ed è ricco di aneddoti saporiti. Come quel terribile pranzo all'Eliseo con il presidente turco Re cep Tayyip Erdogan, con cui non era d'accordo su nulla, sotto lo sguardo costernato dei diplomatici francesi. O co mele sue sbuffate ripetute verso Angela Merkel, di cui critica la «pusillanimità» e l'avversione al rischio. «Accettava di ...