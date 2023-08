Punto croce 

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) "C’è qualcosa nei tessuti. Nel modo in cui si compongono e ricompongono, si ordinano, si rigenerano, si uniscono e si cuciono”. Jazmina Barrera, autrice messicana, cerca le risposte nei tessuti e per farlo ne crea uno di carta e di inchiostro:croce, edito da La Nuova Frontiera. Compone la storia di Mila, Citlali e Dalia, tre ragazze di Città del Messico che si incontrano e si scelgono. Ma soprattutto, dà forma a una storia di sorellanza e di crescita, di giovani donne che muovono i loro passi nel mondo per rivendicare indipendenza, autonomia, spazio, coscienza, libertà. Il libro è un valzer temporale che attraversa i loro ricordi e tutto inizia da uno strappo deciso, improvviso, irrimediabile, per il quale non esistono suture che tengano: la morte di Citlali in Senegal, avvolta dalle onde come da un lenzuolo fresco ricamato di schiuma. “Da quando è morta ...