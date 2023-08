(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il fantasista americano non è il primo a segnare al suo esordio in Serie A per il: ecco le leggende rossonere che hanno trovato il gol alla loro prima nel campionato ...

Il fantasista americano non è il primo a segnare al suo esordio in Serie A per il Milan: ecco le leggende rossonere che hanno trovato il gol alla loro prima nel campionato ...Sportface.it vi terràcon aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei ..., Giroud e Leao pronti nel tridente d'attacco. Kalulu, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa. ...... Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Krunic, Reijnders;, ... Vero, Rudi Garcia non è Spalletti ma lettori miei, la squadra quella è, Kvara, Osimhen ebella ...

Pulisic in compagnia di Van Basten, Weah e Shevchenko: i debuttanti in gol con il Milan La Gazzetta dello Sport

Pertanto i rossoneri, con il successo propiziato dalle reti, nel primo tempo, di Giroud, sempre lui e Pulisic, allo Stadio Dall’Ara, vanno a far compagnia a Fiorentina, Napoli, Juventus, Inter Veron ...