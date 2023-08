Prima chiede aiuto | poi sequestra le navi Il governo rilancia la guerra alle Ong

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Pochi giorni fa erano al fianco della Guardia Costiera italiana, rimasta a corto di carburante. Ora Sea Watch, Open Arms e Sea Eye sono state fermate e multate per violazioni di legge. La replica: "Scelte arbitrarie e incostituzionali. la Tunisia non è un porto sicuro". Schlein attacca il: "Disumano, istituisce il reato di solidarietà"

