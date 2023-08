Prigozhin morto | Wagner avverte | “Conseguenze disastrose”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – L'assassinio del leader e fondatore del gruppoYevgeny"avrà''. E' l'avvertimento che arriva dal gruppotramite il canale di Telegram Grey Zone. I mercenari, dopo aver confermato la morte di, nell'incidente aereo avvenuto oggi tra Mosca e San Pietroburgo (''Il capo della, eroe della Russia, un vero patriota della sua Patria Yevgenya causa delle azioni dei traditori della Russia''), minacciano rappresaglie. ''Le persone che hanno dato l'ordine – scrivono i militari – non hanno capito affatto lo stato d'animo dell'esercito e il morale. Che questo sia un insegnamento per tutti. Bisogna sempre arrivare fino in fondo'', aggiungono forse ...