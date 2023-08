Prigozhin | la Wagner e il ruolo in Ucraina | Africa e Siria

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – Leader e fondatore del gruppoYevgeny, che secondo la lista passeggeri si sarebbe trovato a bordo dell'aereo che si è schiantato nella regione di Tver, solo recentemente aveva ammesso di aver creato la compagnia che fornisce mercenari con l'approvazione del Cremlino. Secondo il Center for Strategic and International Studies (Csis) di Washington laha operato in almeno 30 Paesi e dispone di almeno due campi d'addestramento in Russia. Ultimo Paese in cui laopera è la Bielorussia. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha offerto 'ospitalità' ae ai suoi uomini dopo una mediazione con il presidente russo Vladimir Putin seguita alla fallita ''marcia per la libertà'' su Mosca. Gli Stati Uniti considerano la"una ...