Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Se le ragioni dell’esplosione del jet su cui viaggiava Yevgenycon i suoi fedelissimi non sono chiare e non è chiaro chi abbia eseguito l’attentato e come, per i sostenitori del grupponon ci sono dubbi. A uccidere il loro capo sono stati i «traditoriRussia». «Il capo del gruppo, eroeRussia, un vero patriotasua patria, Evgeny Viktorovich, morì a causa delle azioni dei traditoriRussia. Mail! Gloria alla Russia!», si legge su uno dei canali Telegram intitolati al gruppo. E a proposito dell’altro fondatore del gruppo, Utkin, i toni sono altrettanto commossi: «Dmitry ...