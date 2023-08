Prigozhin | il «fantasma» che spaventava Putin

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sarebbe morto oggi, in Russia, Yevgeny, il capo del gruppo mercenario Wagner. A riportarlo l’agenzia Tass che lo inserisce tra i passeggeri di un velivolo abbattuto in territorio russo. Dove si trova davvero Yevgenyproprietario della Compagnia militare privata Wagner? In Bielorussia protetto dal presidente Alexander Lukashenko? Oppure è scappato in Africa o è fuggito altrove? Lo scorso 27 giugno le principali testate ucraine, compresa l’Ukrainska Pravda, hanno scritto che «il jet privato del capo del Gruppo Wagner, Yevgeny, è atterrato questa mattina alle 06.40 ora locale (le 05.40 in Italia, ndr) all'aeroporto militare di Machulishchi, vicino a Minsk, in Bielorussia proveniente da Rostov sul Don. Pochi minuti dopo un altro jet è atterrato nello stesso aeroporto da San Pietroburgo». Dopo pochi minuti, ...