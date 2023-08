Prigozhin è morto nel jet Wagner precipitato in Russia Con lui 9 persone Non esclusa l’ipotesi di un attentato

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Evgenij, capo della, 62 anni, ènel jet privato in volo da Mosca a San Pietroburgo. Con lui sarebbero morte altre nove. Lo riferisce la Tass. L'Agenzia federale per il trasporto aereo ha avviato un'indagine sullo schianto dell'aereo

Se confermato che Evghenyè tra le 10 persone rimaste uccise nello schianto di un jet Embraer, la sua morte sarebbe avvenuta a due mesi dal golpe contro la leadership russa. Era il 24 ...Jet abbattuto in territorio russo. Nessun sopravvissuto tra i dieci a bordo. Nell'elenco dei passeggeri il capo della Wagner. Yevgeny, dopo la brutale occupazione in territorio ucraino per conto del regime di Putin, a giugno è stato a poche ore dal tentare il colpo di stato in Russia.Professor Margelletti, il jet diè stato abbattuto e lui è. La notizia è stata confermata dalle agenzie russe che attribuiscono la responsabilità alle forze armate russe. Che cosa significa questa azione "È semplice,...

Aereo di Prigozhin precipitato in Russia, "capo Wagner era a bordo": 10 morti Adnkronos

Un aereo con 10 persone a bordo si è schiantato tra Mosca e San Pietroburgo. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza russi, aggiungendo che non ci sono superstiti. Evgeny Prigozhin sarebbe a bordo d ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...