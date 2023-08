“Prigozhin è morto” | chi era | da cuoco di Putin a capo Wagner

"Il capo del gruppo Wagner, eroe della Russia e vero patriota, Yevgeny Viktorovich, èa causa delle azioni dei traditori della Russia. Ma anche all'Inferno sarà il migliore! Gloria alla Russia!". Lo scrive il canale Telegram vicino ai Wagner Grey Zone. . 23 agosto ..."Yevgenytra sei mesi sarào in Russia ci sarà un altro colpo di stato, come quello tentato lo scorso 23 giugno" aveva sentenziato in una lunga intervista al Financial Times Christo ...I rottami in fiamme dell'aereo su cui forse viaggiavaGuerra Russia - Ucraina, segui la diretta

Prigozhin è morto Aereo precipitato in Russia, "capo Wagner era a bordo" Adnkronos

Leggi su Sky TG24 l'articolo Prigozhin 'è morto'. L’annuncio su Telegram del gruppo Wagner: 'Ucciso dai traditori' ...Mosca annuncia la sua morte, a due mesi dalla rivolta, un anno dopo la sua proclamazione come "eroe della Russia". Il suo jet privato abbattuto nel ...