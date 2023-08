Prigozhin, cosa sappiamo finora: domande e risposte sullo schianto del jet privato della Wagner ilmessaggero.it

È chiamato «il cuoco di Putin», anche se in cucina non ci va più da tempo. Yevgeny Prigozhin è riconosciuto dall'Occidente come capo del gruppo di mercenari della Wagner, anche se lui ha sempre negato ...Un aereo si è schiantato in Russia nella regione di Tver. A bordo c'erano dieci passeggeri, tra cui Evgheny Prigozhin, il capo delle milizie Wagner che è morto insieme a ...