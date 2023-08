Pressione del sangue | devi misurarla anche in piedi | Scopri rischio infarto ed ictus | novità rivoluzionaria

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Attenzione a questa nuova scoperta che cambia quel che sapevamo suldied: ecco come misuraredel. Uno studio innovativo può aiutarci a prevenire gravi patologie a carico del sistema cardiovascolare. Misurare laè un gesto semplice quanto prezioso. Chi la misura in modo regolare da solo o con l’aiuto di un medico, monitora la salute generale del sistema cardiovascolare e sicuramente fa qualche cosa di positivo. Eppure c’è un particolare che fino ad oggi era sconosciuto ma che può essere di estrema importanza. In linea di principio lasistolica, cioè il valore più alto della misurazione, ovvero quella che normalmente viene chiamata la massima, diminuisce lievemente mettendosi in. Questa ...