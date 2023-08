Press Play - La musica della nostra vita | la recensione | un amore a spasso nel tempo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ladi- La, film dove la protagonista scopre di poter tornare indietro nelascoltando unassetta e cerca di impedire la tragica morte del fidanzato. Su Rai1 e disponibile su Rai. Laura si trova in giro insieme alla sua migliore amica Chloe, la quale decide di presentarle il suo fratellastro Harrison, che lavora in un negozio di dischi. Tra i due è un colpo di fulmine immediato e la ragazza ha anche modo di conoscere l'anziano proprietario dello store, Cooper, con il quale stringe un solido legame d'amicizia. Nel fratla relazione tra Laura e Harrison si evolve sempre di più, ma rischia di essere messa in crisi quando lei scopre come il ...

Come vi raccontiamo nella recensione di- La musica della nostra vita , una tragedia improvvisa separa per sempre i due innamorati: Harrison viene infatti investito e muore sul colpo, ...E se la musica avesse il potere di farci viaggiare nel tempo E se questi viaggi ci permettessero di salvare una persona a noi cara destinata a morire È quanto accade in- La musica della nostra vita , un film sentimentale drammatico che ruota attorno alla tormentata storia d'amore tra Laura e Harrison . Nonostante siano felici insieme, il destino ha in ...Stasera, mercoledì 23 agosto, su Rai1 alle 21:25 va in onda- La musica della nostra vita . Il film, co - prodotto da Corea del Sud e Stati Uniti, è l'ultimo appuntamento del ciclo estivo "Destinazione amore", che farà compagnia al pubblico ...

Press Play - La musica della nostra vita, cast e trama film SuperGuidaTV

La recensione di Press Play - La musica della nostra vita, film dove la protagonista scopre di poter tornare indietro nel tempo ascoltando una musicassetta e cerca di impedire la tragica morte del ...In prima serata su Rai 1 "Press Play - La musica della nostra vita". Ultimo appuntamento con il ciclo "Destinazione Amore", ecco la trama del film.