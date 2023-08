Press Play | film Rai 1 | trama | finale e cast

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Questa sera, mercoledì 23 agosto 2023, alle 21:25 su Raiuno, va in ondauscito al cinema nel 2022 e che racconta una drammatica storia d’amore inserendo al suo interno una componente fantascientifica legata ai viaggi nel tempo. LadiLaura (Clara Rugaard), tramite l’amica Chloe (Lyrica Okano), conosce Harrison (Lewis Pullman), fratellastro di Chloe che lavora al Lost & Found, negozio di dischi, in cui avviene il loro primo incontro. I due legano immediatamente e, dopo aver partecipato ad un concerto dei Japanese Breakfast, iniziano a frequentarsi. Harrison dovrebbe trasferirsi dopo l’estate per studiare Medicina, come pianificato con i genitori, ma lui non vorrebbe: preferirebbe restare vicino a lei. Laura, intanto, mostra i suoi lavori artistici ...

- La musica della nostra vita è il recente lungometraggio che è arrivato su Prime Video dal 16 luglio ...FILM Su Rai Uno dalle 21.25- La musica della nostra vita. Tramite la sua amica Chloe, Laura conosce Harrison: è subito amore. La loro storia, però, finisce tragicamente quando il ragazzo ...Contacts Media Contact: Justin Mauldin Salient PR@arable.com +01 - 737 - 234 - 0936 https://... Continua a leggere CardRatings.com Advises on How toIt Smart When Back - to - School Shopping ...

Press Play - La musica della nostra vita stasera su Rai 1: la trama e il cast del film La Gazzetta dello Sport

Quattro anni dopo, al matrimonio di Chloe, Coopera riconsegna la musicassetta a Laura. La ragazza si decide a riascoltarla, ma ecco che, appena preme “play”, torna indietro nel tempo, al primo ...Press Play – La musica della nostra vita è il recente film diretto da Greg Björkman (Colpa delle stelle, Stuck in Love) con la sceneggiatura dello stesso Björkman e James Bachelor (Into the Dark, ...