Prenestina – Marocchino preso mentre tenta rapina in una casa

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) E’ andata male a un diciottenneche hato, l’altra notte, di compiere un furto in un’abitazione sulla. Credeva di entrare in unaabbandonata provvisoriamente da gente in vacanza. Al contrario, la gente c’era. Quando ha fatto irruzione nella camera da letto, il proprietario lo ha affrontato e lui hato di fuggire menando pugni alla sua mancata vittima. Nella fuga, il ragazzo è stato notato da una pattuglia della polizia che è riuscita a bloccarlo portandolo poi nella sede del distretto. Ora dovrà rispondere ditadavanti al giudice di turno.