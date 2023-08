Preghiera del mattino del 23 Agosto 2023 | “Aiutami a fare le Tua volontà”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria.a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... figura eccezionalecattolicesimo, che fu arrestato nel 1955 e rilasciato solo dopo 30 anni di ... a cui Benedetto XVI chiese di rivolgersi nella Giornata diper la Chiesa in Cina ...Guè Pequeno pubblica un'immagine di Toto Cutugno con due mani giunte in atto di. I ricordipubblico. "Se ne va, a 80 anni, con la sua chitarra in mano ", scrive una ragazza su Twitter. ...Sabato 26, alle ore 19.30, al centro convegni della Basilica presentazionelibro di don Carlo Fatuzzo "Sono lacrime di. Per una spiritualità delle lacrime", con la presenza dell'...

Preghiera del Mattino MERCOLEDI 23 AGOSTO 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

È morto l'interprete dell’ultimo inno nazionale. “Buongiorno Italia, buongiorno Maria”, all’anagrafe il nome della Madonna era ancora il numero uno, cedette negli anni Novanta perché troppo cristiano ...Sono ancora in corso le indagini avviate dalla polizia stradale e mirate a ricostruire la dinamica dell’incidente che domenica pomeriggio, verso le 18, all’altezza dello svincolo per Melicucco della s ...