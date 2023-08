Precipita un aereo | A bordo anche il capo della Wagner Prigozhin

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Uncon 10 persone asi è schiantato tra Mosca e San Pietroburgo, nella regione di Tver, in Russia. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza russi, aggiungendo che non ci sono superstiti. Adel jet privato Embraer ci sarebbe statoilsocietà di mercenari, Evgheni. L'Agenzia federale per il trasporto, che ha avviato un'indagine sull'incidente, secondo quanto riporta la Tass, riferisce che tutte e 10 le persone asono morte. Se confermato, l'evento sarà definito come la vendetta di Putin dopo la marcia disu Mosca dello scorso 24 febbraio. Segui su affaritaliani.it

Si sa che l'Agenzia federale del trasportoaveva confermato che Prigozhin si trovasse a bordo. Sull'incidente, avvenuto alle 18,40 - ora di Mosca - sul villaggio di Kuzhenkino, è stata aperta ...L', che in alcuni video diffusi su Telegram appare in fiamme mentre, è caduto nella regione di Tver mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo. A bordo del jet Embraer, secondo l'...Un canale vicino alla Wagner, Grey Zone, ha affermato che l'è stato abbattuto dalla contraerea e ha diffuso un video in cui si vede il jet precipitare verticalmente mentre dalla carlinga si ...

Russia, precipita aereo con a bordo Prigozhin: “Non ci sono superstiti” Il Fatto Quotidiano

Un aereo privato con 10 persone a bordo si è schiantato mentre era in volo tra Mosca e San Pietroburgo. A bordo, secondo i media russi, c’era anche il capo della Wagner ...Puoi regalare la puntata più recente di questo podcast a una persona che non è abbonata al Post. È un modo per condividere una cosa che apprezzi e farla conoscere ad altri. Ogni mese puoi regalare ...