Precipita aereo in Russia | ' Prigozhin era tra i passeggeri'

"Nell'precipitato nella regione di Tver, in Russia, Evgeny Prigozhin era elencato tra i passeggeri". Lo riferisce Rosaviatsia, l'agenzia federale del trasportorusso, citata dai media russi. Il velivolo con 10 persone a bordo si è schiantato tra Mosca e San Pietroburgo. Per i servizi di emergenza russi non ci sono superstiti. Secondo il canale Telegram ...A bordo dell'precipitato nella regione di Tver in Russia ci sarebbe stato anche Yevgeny Prigozhin , che secondo l'agenzia del trasportorusso Rosaviatsia risultava nell'elenco dei 10 passeggeri, tutti morti, sul velivolo caduto tra Mosca e San Pietroburgo. Il canale Telegram Grey Zone, considerato vicino al gruppo Wagner , ...La Tass riporta che Yevgeny Prigozhin potrebbe essere a bordo dell'. L'aviazione civile russa afferma infatti che risultava nella lista dei passeggeri.

Russia, precipita aereo con 10 passeggeri: «A bordo anche Prigozhin». Fonti vicine a Wagner: «Abbattuto dai jet russi ... Open

Roma, 23 ago. (askanews) - Un aereo privato che viaggiava da Mosca a San Pietroburgo è precipitato oggi nella regione russa di Tver, causando la morte delle 10 persone a bordo, tra cui tre membri dell ...(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Nell'aereo precipitato nella regione di Tver, in Russia, Evgeny Prigozhin era elencato tra i passeggeri". Lo riferisce Rosaviatsia, l'agenzia federale del trasporto aereo russ ...