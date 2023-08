E' riuscito a Luciano(194 Atp) il doppio salto mortale nel challenger di(36.000 di montepremi su terra battuta). L'azzurro ha prima concluso vittoriosamente la sfida contro il francese Maxime Janvier (316), ...... è stato eliminato all'esordio del challenger didal francese Mathys Erhard (333), il quale si è imposto per 76 57 63. Sospesa invece s ul 5 pari del terzo set la sfida tra Luciano(...... Challenger 50 in programma dal 21 al 26 agosto sulla terra rossa a(36 mila dollari di ... In campo oggi Francesco Maestrelli e Luciano. Maestrelli, battuto in semifinale proprio da ...

Praga: Darderi batte Janvier e Vrbensky e vola ai quarti SuperTennis

E' riuscito a Luciano Darderi (194 Atp) il doppio salto mortale nel challenger di Praga (36.000 € di montepremi su terra battuta). L'azzurro ha ...Lorenzo Giustino, numero 301 del mondo, ha superato il primo turno all'IBG Prague Open by Moneta Money Bank, Challenger 50 in programma dal 21 al ...