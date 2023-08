Pozzecco in vista del Mondiale | ' ' Questa Italia ha un futuro' '

L'allenatore degli azzurri Gianmarcoalla vigilia del Mondiale: \''I ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra vera, meritano ...... capitale delle Filippine, indella disputa della fase a gironi della FIBA World Cup 2023 . ... gli azzurri guidati da Gianmarcoeffettueranno il loro debutto venerdì 25 agosto contro l' ...Penultima amichevole prima dei Mondiali per gli uomini del Ct, che scendono in campo per ...vi terrà compagnia con una diretta testuale live dell'amichevole Italia - Brasile indei ...

Gianmarco Pozzecco svela la sua speranza in vista del torneo dell'Acropolis Sportal

Le parole dell’esterno azzurro al Corriere dello Sport: “Pozzecco mi chiede di tirare di più. Siamo una squadra molto versatile” ...L’Italia conquista la sesta vittoria consecutiva nei test pre Mondiale. Dopo il Brasile sarà il turno della Nuova Zelanda, poi la partenza per le Filippine ...