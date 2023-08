Posti ai disabili | Simeone | “Il Napoli non ha mantenuto gli impegni”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Purtroppo, mio malgrado, devo constatare che il Calcio, diversamente da come concordato con il Comune di, non hagli! Ho verificato di persona, sulla piattaforma utilizzata dalla Sscn per la vendita dei biglietti, che per la prossima partita in casa allo stadio Maradona contro il Sassuolo, sono stati messi a disposizione, per i diversamente abili, soltanto 40 ticket invece dei 148 +148 previsti. Questo dato è inspiegabile”. Così, in una nota, Nino, presidente della Commissione infrastrutture del Consiglio comunale di. “Mi aspetto che, a partire dalla prossima partita casalinga con la Lazio, siano messi in vendita tutti i ticket disponibili, compresi i 28+28disponibili nelle curve e i 120 ...

Napoli - Sassuolo, non siano stati messi in vendita i biglietti riservati alle persone con disabilità, ossia i 120nel settore distinti e i 56nelle curve inferiori dello stadio Maradona

