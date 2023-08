Ponza Soccorso in mare | turista 30enne salvato dalla Guardia Costiera

... prenota online l'aliscafo Pontina Navigazione per l'isola die visita questa località ricca ... una borsa da spiaggia , la cassettina del pronto, soprattutto se si viaggia con dei ...L'imbarcazione era ormeggiata al largo dell'isola di. A un certo punto lo scoppio del litigio,... Gli agenti hanno fatto visitare i due litiganti in un vicino pronto. Il 34enne presentava ...L'imbarcazione era ormeggiata al largo dell'isola di. A un certo punto lo scoppio del litigio,... Gli agenti hanno fatto visitare i due litiganti in un vicino pronto. Il 34enne presentava ...

Malore sull’imbarcazione per i turisti: 30enne soccorso da Guardia Costiera e 118 LatinaToday

PONZA – In una notte carica di tensione e drammaticità, un elicottero dell’Aeronautica Militare italiana si è elevato nell’oscurità per portare in salvo una giovane donna incinta in imminente pericolo ...La scorsa notte un elicottero HH-139A dell’85° Centro S.A.R. (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato il trasporto d’urgenza di una ventinovenne incinta in imminente ...