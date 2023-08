Ponza | si sente male durante il giro turistico | interviene la Guardia Costiera

(Di mercoledì 23 agosto 2023)– Si e? da poco conclusa l’operazione di assistenza a favore di un turista trentenne che ha accusato un malore a bordo di una delle caratteristiche unita? da traffico che effettuano giri turistici dell’arcipelago. E? intervenuto il mezzo veloce GC A80 che, una volta imbarcato il personale sanitario del 118, ha raggiunto la suddetta unita? la quale, per facilitare le operazioni, aveva gia? fatto rotta di rientro verso il porto di. Dopo un primo intervento dei sanitari a bordo, per maggiore sicurezza il giovane e? stato trasbordato e trasportato a terra, ove proseguiranno gli accertamenti presso il locale Poliambulatorio. A partire dal week-end precedente il Ferragosto e per tutta la settimana successiva, l’Ufficio Circondariale Marittimo diha ulteriormente intensificato l’attivita? di controllo a garanzia della ...

Le immagini emerse sono eloquenti e crude: siprima la donna, presente alla scena del ... Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di, come confermato dal comando dei ...Le immagini emerse sono eloquenti e crude: siprima la donna, presente alla scena del ... Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di, come confermato dal comando dei ...

Ponza, si sente male durante il giro turistico, interviene la Guardia ... Il Faro online

PAESE (TREVISO) - «È entrata in azione una banda molto preparata in grado di organizzare i colpi monitorando i movimenti delle persone attraverso dei droni. Non bisogna farsi ...La stilista ci va in vacanza da tantissimi anni e anche le sue figlie ne sono innamorate. Hanno risistemato una villa già esistente ma molto malandata, praticamente una discarica ...