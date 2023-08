Ponticelli | incendia un camper | arrestato un 23enne

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) per incendio doloso, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale Nella scorsa notte, gli agenti dei Commissariatie Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via delle Metamorfosi per la segnalazione di una persona che aveva dato fuoco ad unparcheggiato. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato personale dei Vigili del Fuoco impegnati a domare le fiamme dell’incendio divamapato e alcuni presenti che indicavano un uomo, con in mano una barra metallica, inseguito da personale dell’Esercito Italiano, ritenendolo responsabile del gesto. In quei frangenti il predetto, in evidente stato di alterazione, ha tentato di eludere il controllo ma gli operatori, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno ...