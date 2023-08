Ponte sullo Stretto | Bonelli Avs | ' Salvini è nemico dell' ambiente e amico delle lobby'

... i fondi del Pnrr da programmare fino al 2027;i giovani che non studiano e non lavorano (una piaga al Sud mentre al Nord continuano ad andare maggiori risorse); ilStretto (entro ...Dopo l'ennesima sparata di Matteo Salvini sulStretto di Messina, Angelo Bonelli, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha risposto a dovere al ministro delle Infrastrutture. "Prosegue la ...Guerra in Ucraina, per Kiev sono 258.820 i militari russi uccisi da inizio guerra La Russia ha perso nell'ultimo giorno 480 uomini, facendo salire a 258.820 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'...

Ponte sullo Stretto, Sammartino: "Tra un anno avvio al cantiere" CataniaToday

"Il ponte è a campata unica di 3,3 km - ha aggiunto - non ha tralicci in acqua, è un'opera green. E' un anello di congiunzione ...Al primo posto c'è Torpignattara, seguita dal quartiere Vescovio. Poi, nella classifica dei furti estivi, figurano gli appartamenti di Ponte Milvio e quelli dell'Appio. E di seguito ...